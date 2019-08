Photo: Internet

Bangkok (VNA) - La Thaïlande propose aux entreprises de technologies de créer des centres dans chacun des 10 pays de l'Asie du Sud-Est afin de limiter les "fausses informations" et les faux comptes.

Ces centres serviraient également de raccourci pour permettre aux gouvernements de signaler plus facilement les informations erronées aux fournisseurs de services OTT (over-the-top) - tout service numérique fourni via Internet, y compris les médias sociaux - afin qu'ils puissent se conformer en les supprimant plus rapidement.

"La Thaïlande a proposé aux sociétés OTT de créer un centre de vérification des nouvelles", a déclaré Takorn Tantasith, secrétaire général de la Commission de la radiodiffusion et des télécommunications de Thaïlande.

La proposition a été présentée alors que les régulateurs des télécommunications de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) se réunissaient cette semaine à Bangkok dans le but de définir des directives régionales pour réglementer les plates-formes de télévision par seconde, dont les politiques fiscales.

Des géants de la technologie tels que Facebook, l'opérateur d'applications de messagerie Line Corp, Amazon et Netflix, ont également assisté à cette réunion.

La proposition sera discutée plus en détail lors de la réunion du Conseil des régulateurs des télécommunications de l'ASEAN (ATRC) cette semaine, a-t-il ajouté.



Takorn Tantasith a déclaré que les "centres de coordination et de vérification" soutiendraient également le plan du nouveau ministre thaïlandais de l’Economie et de la Société numériques visant à donner la priorité aux efforts contre les fasses informations et à réglementer divers types de contenus sur les sites web et les médias sociaux.



Le ministre thaïlandais de l’Economie et de la Société numériques, Puttipong Punnakanta, a annoncé dans un message publié sur Facebook le mois dernier qu'il créerait un centre pour lutter contre les fausses informations et les faux comptes.

D'autres gouvernements d'Asie du Sud-Est ont récemment déployé des efforts pour exercer un contrôle accru sur les contenus en ligne et pris une position ferme contre la désinformation.



Singapour a adopté en mai un projet de loi contre les fausses informations, obligeant les plateformes de médias en ligne à corriger ou supprimer les contenus que le gouvernement considère comme étant mensonger.



Le Vietnam a déclaré que sa loi sur la cybersécurité, adoptée l'année dernière, constituait une protection contre les fausses informations.-VNA