Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais du Commerce envisage de coordonner avec le secteur privé pour la promotion du commerce dans 16 pays et d'établir les accords de commerce et de coopération avec les localités chinoises et indiennes pour promouvoir la croissance des exportations en 2020.

Selon le vice-Premier ministre et ministre du Commerce, Jurin Laksanawisit, la Thaïlande vise les marchés que sont l'Inde, le Japon, l'Afrique du Sud, le Sri Lanka, Hong Kong (Chine), la Chine, le Vietnam, la France, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient, la Russie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, le Bangladesh, les Maldives, le Cambodge et le Timor Leste.

Jurin Laksanawisit a également demandé aux responsables chargés du commerce et aux directeurs de centres commerciaux thaïlandais dans 58 bureaux à travers le monde de rechercher des opportunités pour signer les accords commerciaux et de coopération avec les États en Inde ainsi que les localités chinoises.

Selon Jurin Laksanawisit, la Thaïlande souhaite également achever les négociations d'un accord de libre-échange (ALE) avec la Turquie l'année prochaine, et accélérer les négociations avec le Pakistan et le Sri Lanka.

Au début décembre 2019, le Conseil national des sociétés de transport thaïlandaises a continué de ramener les prévisions de croissance des exportations du pays à 2,5-5%.

C'est la cinquième fois que le conseil réduit les prévisions de croissance des exportations de la Thaïlande pour cette année à cause des effets du ralentissement de l’économie mondiale, de la guerre commerciale et de l’augmentation du baht thaïlandais. Le conseil prévoit également que la croissance des exportations de la Thaïlande en 2020 sera de 0 à 1%. - VNA