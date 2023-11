Bangkok, 20 novembre (VNA) – La Thaïlande prévoit d'offrir davantage d'exemptions de visa aux touristes européens et d'organiser des festivités culturelles pour attirer les visiteurs internationaux et augmenter leurs dépenses.



S'exprimant lors d'une récente interview, Prommin Lertsuridej, l'un des principaux collaborateurs du Premier ministre Srettha Thavisin, a déclaré que le gouvernement thaïlandais discutait d'un projet visant à permettre aux touristes de certaines nationalités européennes de rester jusqu'à 90 jours.



Il y aura également environ 3 000 événements comme des concerts de musique, des marathons et d'autres festivités culturelles organisés l'année prochaine pour attirer les touristes, a-t-il indiqué.



Depuis que Srettha Thavisin a pris ses fonctions en août, il a identifié le tourisme comme une « victoire rapide » pour accélérer la croissance économique de la Thaïlande. Son administration a temporairement supprimé l'obligation de visa pour les voyageurs en provenance de Russie, de Chine, du Kazakhstan, d'Inde et de Taiwan, et a ordonné aux compagnies aériennes d'ajouter davantage de routes tout en rationalisant les opérations aéroportuaires afin de réduire le temps d'attente des visiteurs.



La Thaïlande prévoit également d'autoriser les lieux de divertissement nocturne dans certaines zones de Bangkok, Phuket, Chiang Mai et Chonburi à fonctionner jusqu'à 4 heures du matin à partir du mois prochain.



Selon l’autorité thaïlandaise du tourisme, bien que le pays ait levé la plupart des restrictions imposées aux visiteurs pendant la pandémie, les dépenses moyennes par voyageur sont en retard par rapport aux niveaux d’avant la COVID-19 et n’ont pas atteint les estimations officielles.



En 2019, le pays a accueilli près de 40 millions d’arrivées étrangères – un nombre record de visiteurs qui ont généré 1 910 milliards de bahts (environ 53,7 milliards de dollars) de revenus. En 2019, chaque touriste a dépensé en moyenne 47 895 bahts par voyage d'une durée moyenne de neuf jours.



Cependant, entre le début de cette année et le 12 novembre, la Thaïlande a accueilli 23,2 millions de touristes étrangers et a généré un revenu de 981,7 milliards de bahts, ce qui signifie que les dépenses moyennes par voyage sont désormais inférieures d'environ 12 % à celles de 2019.



L'Autorité du tourisme de Thaïlande s'est fixé pour objectif de ramener les revenus du tourisme étranger aux niveaux d'avant la COVID-19, en visant au moins 2 000 milliards de bahts (57 milliards de dollars) en 2024. - VNA

