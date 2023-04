Photo : VNA

Bangkok, 18 avril (VNA) - Les responsables de la santé thaïlandais dans tout le pays ont reçu l'ordre de surveiller les nouvelles épidémies de COVID-19 et de préparer des médicaments et du matériel pour les patients hospitalisés, à la suite des festivités de Songkran.Le 17 avril, le secrétaire permanent du ministère de la Santé, le Dr Opas Karnkawinpong, a déclaré que le personnel médical et de santé avait pour instruction de tenir les communautés locales informées, d'encourager la vaccination annuelle contre la pandémie et de s'assurer que des fournitures et des équipements médicaux adéquats étaient disponibles et que des lits d'hôpitaux étaient disponibles pour les patients gravement malades atteints de COVID-19.Les fêtards de Songkran doivent surveiller leur santé pendant sept jours et se tenir à l'écart des personnes âgées et des autres personnes souffrant de maladies sous-jacentes. S'ils se sentent malades, ils doivent passer un test d'antigène. En outre, il était toujours conseillé aux gens de porter des masques faciaux dans les endroits surpeuplés et de se faire vacciner chaque année, a-t-il ajouté.Pendant ce temps, le Dr Supakit Sirilak, directeur général du Département des sciences médicales, a déclaré qu'Omicron restait le variant dominant de COVID-19 et que son sous-variant XBB.1.16 devrait être dominante à l'avenir.Il n'y avait aucune preuve que le nouveau sous-variant était plus grave que les sous-variants Omicron actuellement dominantes en termes d'évitement des anticorps et de symptômes, a-t-il déclaré. - VNA