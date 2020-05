Les élèves thaïlandais accéderont le programme d'enseignement à distance à la nouvelle année scolaire. Photo: thepattayanews.com

Hanoi (VNA) - Le ministère thaïlandais de l'Éducation se prépare à un enseignement via la télévision et en ligne pour éviter que l'enseignement en classe ne soit pas encore sûr au début de la nouvelle année scolaire qui commence le 1 er juillet prochain en raison de l’épidémie de COVID-19.

Étant donné que la pandémie de COVID-19 en Thaïlande semble avoir été maîtrisée, le Bureau de la Commission de l'éducation de base (OBEC) a récemment décidé de rouvrir des écoles à partir du 1er juillet prochain. Les écoles seront autorisées à ouvrir leurs portes ou à utiliser la méthode d'enseignement à distance via la télévision et en ligne.

L’enseignement à distance permettra aux élèves d'accéder à des programmes d'apprentissage en toute sécurité, par le biais de cours en ligne et à distance sur 17 chaînes de télévision. Dans le même temps, le nouveau programme réduira les examens, évaluations et éliminera les activités non nécessaires pour prolonger les congés.

Comme prévu, le ministère thaïlandais de l'Éducation testera le système d'enseignement à distance le 18 mai pour préparer la nouvelle année scolaire.

Le 11 mai, la Thaïlande a enregistré 6 nouveaux cas de coronavirus, portant le total des cas dans ce pays à 3.015, dont 2.796 guéris et 56 décès.-VNA