Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a demandé au ministre du Commerce Jurin Laksanawisit de préparer aux négociations sur l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Selon les médias locaux, M. Jurin Laksanawisit a discuté du CPTPP avec les ministres des Affaires étrangères, de l'Agriculture et des Coopératives et de la Santé publique, en marge d’une réunion du cabinet gouvernemental tenue mardi 19 mai.

Ils ont indiqué que M. Jurin Laksanawisit avait été invité par le Premier ministre à présenter les propositions liées au CPTPP lors de la discussion informelle afin que tout le monde en soit bien informé et puisse commencer à préparer les négociations possibles prévues en août.

Si la Thaïlande accepte de participer aux prochaines négociations sur le CPTPP, le gouvernement disposera d'environ deux mois pour régler la question par le biais du cabinet et de la Chambre des représentants, a déclaré Rachada Dhanadirek, porte-parole adjointe du gouvernement thaïlandais.

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP pour son sigle anglais) regroupe 11 États membres : l’Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, une combinaison de pays développés et en développement qui bordent l’Océan pacifique. Représentant au moins 15% du PIB mondial et liant quelque 500 millions de personnes, il est jugé stratégique par les pays qui ont poursuivi sa promotion. -VNA