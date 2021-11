Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo: AFP/TTXVN

Bangkok (VNA) - La Thaïlande a pris vendredi 12 novembre la présidence tournante Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2022, succédant à la Nouvelle-Zélande.

Le Premier ministre thaïlandais et ministre de la Défense, Prayut Chan-o-cha a déclaré le thème "Ouverture-Connectivité-Equilibre" de l’APEC 2022, espérant que l’APEC soit "ouvert" à toutes les opportunités, "connecté" dans tous les aspects et "équilibré" à tous égards.

Il a exprimé son honneur à ce que la Thaïlande assume la présidence de l’APEC 2022, affirmant que son pays continuerait à travailler et à coopérer avec les économies de l’APEC pour un développement commun.

Il a également invité les dirigeants de l’APEC à promouvoir leur force et leur détermination collectives pour créer une communauté de l’APEC ouverte, dynamique, résiliente et pacifique pour les générations futures.

Le 29e Sommet de l’APEC est prévu en novembre 2022 en Thaïlande.

Établi en 1989 pour améliorer la croissance économique et la prospérité pour la région et pour renforcer la communauté Asie-Pacifique, l’APEC compte 21 économies membres, lesquels représentent près de 60% du PIB mondial et environ 47% du commerce mondial. –VNA