Bangkok, 10 août (VNA) – Les exportations de riz de la Thaïlande au cours des six premiers mois de cette année ont bondi de 56,6 % pour atteindre 3,5 millions de tonnes, générant 60,93 milliards de THB (environ 1,7 milliard de dollars) de revenus, soit 42,9 % de plus d'une année sur l'autre.

Le riz est en vente dans une épicerie à Bangkok, en Thaïlande. Photo : VNA

Le ministre de l'Agriculture et des Coopératives, Chalermchai Sree-on, a déclaré que c'était une bonne nouvelle pour les agriculteurs thaïlandais et que cette augmentation des exportations contribuerait à faire grimper le prix du riz dans le pays.La Thaïlande devrait pouvoir battre le Vietnam et devenir le deuxième exportateur mondial de riz si elle peut expédier plus de 7 millions de tonnes de riz cette année, a-t-il noté.Selon les statistiques de l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz et du Département des douanes (TREA), la Thaïlande a exporté 764.131 tonnes de riz d'une valeur de 13,12 milliards de THB rien qu'en juin, en hausse de 69,4 % et 57,1 %, respectivement, contre 450.973 tonnes d'une valeur de 8,35 milliards de THB en mai.Chalermchai Sree-on s'attend à une augmentation des exportations de riz de l'Australie, du Myanmar, du Cambodge, de l'Europe, du Paraguay, de l'Uruguay et de la Thaïlande, et à une baisse des expéditions de riz de la Colombie, de l'Équateur, de l'Inde, de l'Irak, de Madagascar, des Philippines, du Sri Lanka, des États-Unis et du Vietnam.Cependant, il a déclaré que de nombreux facteurs pourraient affecter les exportations de riz thaïlandais au second semestre, tels que la valeur du baht, la productivité des principaux exportateurs de riz, l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur les coûts de production et les retombées économiques du COVID-19. .Le Vietnam a exporté 2,77 millions de tonnes de riz d'une valeur de 1,35 milliard de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 6,95 % et 4,26 % en glissement annuel, respectivement.TREA prévoit que la Thaïlande expédiera au moins 8 millions de tonnes de riz à l'étranger en 2022, bien plus que le plan de 7 millions de tonnes. Le volume générera un chiffre d'affaires de 130 milliards de THB, contre 110 milliards de THB l'an dernier.- VNA