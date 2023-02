Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a approuvé la perception d'un droit d'entrée, allant de 150 à 300 THB (4,3 à 8,7 dollars), auprès de tous les visiteurs internationaux de ce pays, à partir du 1er juin.

Passagers à l'aéroport international de Suvarnabhumi à Bangkok, Thaïlande. Photo : Xinhua/VNA

En conséquence, les frais seront de 300 THB pour les arrivées étrangères par voie aérienne et de 150 THB pour celles par voie terrestre et maritime.Cependant, tous les visiteurs d'un jour seront exemptés de la taxe.Les titulaires de permis de travail en Thaïlande devront également payer les frais d'entrée car le système ne les différencie pas des touristes normaux, mais ils recevront des remboursements plus tard.Le gouvernement thaïlandais s'attendait à percevoir environ 3,9 milliards de THB sur le droit d'entrée cette année.Le ministre du Tourisme et des Sports Phiphat Ratchakitprakarn a déclaré qu'une partie de la redevance sera utilisée pour couvrir l'assurance maladie et accident des touristes pendant leur séjour dans le pays ainsi que pour aider à restaurer les attractions touristiques locales.Les autorités thaïlandaises envisagent depuis longtemps la perception des frais auprès des touristes internationaux, mais cette décision a été retardée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19.Fin janvier, le Conseil du tourisme de Thaïlande prévoyait que le pays accueillerait plus de 30 millions d'arrivées de touristes étrangers en 2023, bien plus que la prévision de 25 à 27,5 millions publiée précédemment par le gouvernement.- VNA