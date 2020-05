Des habitants portent des masques faciaux pour se protéger du nouveau coronavirus. Photo: Xinhua

Phnom Penh (VNA) - Alors que le Cambodge et la Thaïlande poursuivent la fermeture de leur frontière commune pour empêcher la propagation du coronavirus, les négociations entre les deux parties à la porte internationale cambodgienne d'Oddar Meanchay ont abouti à un accord commun.



La partie thaïlandaise permettra aux résidents de la province d'Oddar Meanchay nécessitant des soins médicaux et un traitement d'urgence en Thaïlande de traverser la frontière commune. Cependant, cette décision ne s'applique pas aux patients présentant des symptômes de COVID-19.



Le gouverneur de la province cambodgienne, Pen Kosal, a déclaré lors d’une conférence de presse donnée mercredi que des négociations sur la coopération frontalière pour empêcher la propagation du coronavirus étaient en cours entre les autorités provinciales et leurs homologues des provinces thaïlandaises de Surin et de Sisaket.



Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour renforcer les mesures de prévention à la frontière, et discuté de la coopération en vue d’autoriser le commerce et le transport de marchandises à travers la frontière.



Khlork Huot, directeur du Service de la santé de la province d'Oddar Meanchay, a déclaré que les autorités des deux provinces thaïlandaises avaient accepté d’autoriser les habitants d'Oddar Meanchay à traverser la frontière pour un traitement médical d'urgence, ajoutant que les patients ne sont pas infectés par le COVID-19.



Plus tôt cette semaine, lors de la vidéoconférence de la 73ème Assemblée mondiale de la Santé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le ministre cambodgien de la Santé, Mam Bun Heng, a informé du succès de son pays dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19. Concrètement, le Cambodge n'a détecté aucun nouveau cas au cours plus d’un mois et tous les 122 cas de COVID-19 ont été guéris.



En même temps, la Thaïlande a enregistré mercredi un seul nouveau cas de COVID-19 dans un centre de confinement. Au 20 mai, le pays d’Asie du Sud-Est a détecté 3 034 cas de COVID-19, dont 56 décès. Actuellement, 90 cas sont en cours de traitement dans les hôpitaux et 2.888 autres sont sortis de l’hôpital. -VNA