Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a approuvé un budget de 24,6 milliards de bahts (environ 809 millions de dollars) pour soutenir la recherche et l’innovation afin de faire de ce pays une société entièrement basée sur la technologie.

Une vue de Bangkok, Thailande. Source : picswe.com

Le Conseil national de la politique de l’enseignement supérieur, de la science, de la recherche et de l’innovation de Thaïlande a fait savoir que le fonds, tiré du budget de l’exercice en cours, financera des projets visant à atteindre ces objectifs.Ce fonds, a-t-il précisé, sera utilisé pour développer la main-d’œuvre et les institutions, entreprendre des recherches et créer des innovations pour résoudre les problèmes majeurs du pays, accroître la compétitivité de la nation et réduire les disparités sociales.Le budget financera également le lancement de plusieurs projets visant à aider de nouvelles formes d’entreprises telles que les entreprises communautaires et les start-up.Le directeur du conseil, Kittipong Promwong, a indiqué que le gouvernement a pour politique de former des chercheurs de qualité en augmentant les investissements dans les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que dans la recherche scientifique et les innovations.Il a fait savoir qu’au cours des trois prochaines années, le gouvernement prévoit d’augmenter le nombre de diplômés dans les facultés des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) à 40% des diplômés en une année, contre 34% actuellement.Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement s’est fixé pour objectif de porter à 50% la proportion de diplômés en STEM, a-t-il poursuivi.On estime que près de 107.000 postes seront proposés aux personnes ayant suivi une formation en STEM au cours des quatre prochaines années, dont 34.000 dans l’industrie numérique. – VNA