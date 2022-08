Bangkok, 17 août (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a réitéré son plan de construction d'un pont sur la rivière Kolok dans le district de Sungai Kolok pour stimuler le commerce frontalier et le tourisme avec la Malaisie.

Ratchada Thanadirek, porte-parole adjoint du bureau du Premier ministre thaïlandais, a déclaré que les deux pays étaient convenus de resserrer leurs relations à travers le pont de l'amitié pour atteindre l'objectif commercial bilatéral de 30 milliards de dollars d'ici 2025.



Lors de la 14e réunion récente de la Commission conjointe pour la coopération bilatérale (JC) et de la 5e réunion ministérielle du Comité sur la stratégie de développement conjointe pour les zones frontalières (JDS) à Bangkok, coprésidées par le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Don Pramudwinai et son homologue malaisien Saifuddin Abdullah, les deux parties ont convenu d'accélérer le développement des infrastructures le long de leur frontière commune.

Les deux pays ont également exprimé leur espoir d'accélérer la construction d'une route reliant les complexes intégrés de douane, d'immigration et de quarantaine de Bukit Kayu Hitam et Sadao, qui sont très importants pour améliorer les liaisons routières et commerciales à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande.

Le pont sur la rivière Kolok sera le deuxième à Sungai Kolok, reliant la ville de Rantau Panjang à Kelantan, en Malaisie.

Les deux pays ont également eu des discussions sur la construction du pont Pengkalan Kubor-Tak Bai, qui est toujours en cours d'évaluation de la zone et de relevé topographique.- VNA