Bangkok (VNA) - Le ministère du Commerce de Thaïlande a lancé le projet Local+ pour augmenter les revenus des personnes à bas revenu en identifiant et en soutenant les produits locaux selon trois critères : biologiques-cyclique-vert (BCG ), innovation et identité. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations des consommateurs en matière d'environnement et de santé, tout en contribuant à augmenter les revenus de la communauté locale.Le ministère thaïlandais du Commerce fournira un soutien lié à la connaissance de la production, au développement de produits et à l'expansion du marché afin de créer des biens adaptés à la demande nationale et internationale.Selon Keerati Rushchano, secrétaire permanent au commerce, les cinq stratégies pour promouvoir les produits Local sont : Développer les connaissances en marketing pour les agriculteurs et les entrepreneurs ; Édifier une base de données de produits locaux; Élargir le marché; Organiser une exposition en juin pour accroître les connaissances sur les stratégies de marketing, les normes et la qualité ; et Élargir les opportunités pour les entrepreneurs et Établir des relations d'affaires en ligne.