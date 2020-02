Le formulaire d'auto-dépistage du COVID-19. Photo: www.tatnews.org



Bangkok (VNA) - Le Conseil national de la recherche de la Thaïlande (NRCT), en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Recherche et de l'Innovation (MHESI), et le Département de lutte contre les maladies du ministère de la Santé publique, a créé un formulaire d'auto-dépistage du COVID-19.



Ce formulaire utilise des questions basées sur les directives du ministère de la Santé publique sur la surveillance et l’enquête sur le COVID-19. Il est facile à comprendre et l'évaluation est immédiate.



Après l'avoir terminé, l'utilisateur est classé comme "aucun risque", "risque moyen" ou "risque élevé".



Le 17 février, la Thaïlande a signalé un nouveau cas de coronavirus, portant le total dans le pays à 35. Ce nouveau cas est une Chinoise de 60 ans, dont des membres de la famille avaient contracté le coronavirus auparavant, a annoncé Sukhum Kanchanapimai, secrétaire permanent du ministère de la Santé publique.

Parmi les 35 cas, 15 sont "guéris" et sont rentrés chez eux. Le bilan du COVID-19 en Chine continentale a dépassé lundi les 1.700 morts, mais aucun décès n'a été signalé en Thaïlande. - VNA