Des légumes sont transportés dans des sacs en plastique sur un marché à Bangkok, le 19 juin 2019. Photo: Reuters

Bangkok (VNA) - La Thaïlande a commencé l’année avec une interdiction des sacs en plastique à usage unique dans les principaux magasins, poursuivant une campagne lancée par le gouvernement et les détaillants vers une interdiction complète en 2021 pour réduire les déchets et les débris dans la mer.

La Thaïlande a été classée sixième parmi les pays qui déversent le plus de déchets dans la mer, a déclaré le 1er janvier le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Varawut Silpa-Archa, ajoutant qu’au cours des cinq derniers mois, son pays avait vu son classement s’améliorer en descendant à la 10e place.

Elle a réduit l’utilisation des sacs en plastique de 2 milliards, soit environ 5.765 tonnes en 2019, dans cette première phase d’une campagne pour encourager la population à refuser volontairement les sacs en plastique dans les magasins.

Selon le ministre Varawut Silpa-Archa, le plus grand défi à relever pour la Thaïlande consiste à réduire de 40% le nombre d'utilisateurs des sacs en plastique dans les petits marchés en plein air et itinérants et ceux dans les zones rurales. -VNA