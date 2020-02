Dans la société par actions d'acier Hoà Phat Hai Duong. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - La Thaïlande a décidé d'imposer des droits antidumping allant de 6,97% à 51,61% des prix CIF (coût, assurance et fret) sur certains produits sidérurgiques importés du Vietnam, a annoncé l'Autorité des recours commerciaux du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.



Le bureau commercial du Vietnam en Thaïlande a informé de la conclusion finale d'une enquête antidumping menée par la Thaïlande sur un certain nombre de tubes et tuyaux en fer et en acier originaires ou importés du Vietnam, y compris 169 codes HS.



Cette décision vise à protéger le secteur manufacturier thaïlandais.



Toutefois, les droits antidumping sont exonérés de l'importation de marchandises connexes destinées à la production pour l'exportation, de marchandises importées pour un usage spécial ou de marchandises classées en catégories spéciales.



Conformément à l'Accord antidumping, le droit antidumping sera appliqué pour une période maximale de cinq ans et les membres pourront effectuer tous les réexamens chaque année.



Par conséquent, l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam a recommandé aux exportateurs vietnamiens concernés de participer aux réexamens pour garantir leurs droits et leurs intérêts. -VNA