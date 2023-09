Les touristes visitent le parc historique d'Ayutthaya qui couvre les ruines de la vieille ville d'Ayutthaya, province de Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thaïlande. Photo : Xinhua/VNA

Bangkok, 30 septembre (VNA) – Le nouveau Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, s'est engagé le 29 septembre à transformer le pays en une destination majeure pour les investissements étrangers en poursuivant davantage d'accords de libre-échange (ALE) et en développant la fabrication d'automobiles électriques et traditionnelles.S'exprimant lors d'un atelier à Bangkok, Srettha Thavisin a déclaré que son gouvernement améliorerait les infrastructures et la gestion de l'eau, moderniserait les aéroports pour stimuler le tourisme, élargirait les ALE pour concurrencer les pays voisins et permettrait aux entreprises d'embaucher plus de travailleurs étrangers en Thaïlande.Il a déclaré qu'il s'efforçait d'attirer les constructeurs de véhicules électriques (VE) dans le pays – le quatrième plus grand centre d'assemblage automobile en Asie – mais qu'il ne négligerait pas la fabrication de voitures à moteur à combustion interne, afin de garantir des avantages aux entreprises japonaises – le principal moteur de son industrie automobile depuis des années.La Thaïlande devrait bénéficier du passage aux véhicules électriques, notamment grâce à des investissements chinois d'une valeur de 1,44 milliard de dollars depuis 2020, réalisés par des sociétés comme BYD et Great Wall Motor. Cependant, il a ajouté que la Thaïlande soutiendrait également la fabrication automobile traditionnelle, qui restera importante au cours des 10 à 15 prochaines années.Le Premier ministre thaïlandais a également souligné la nécessité d'élargir les marchés pour les produits agricoles thaïlandais et de soutenir les agriculteurs endettés depuis longtemps. - VNA