Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Vo Van Hoan. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Vo Van Hoan a reçu le 20 septembre une délégation du Sénat thaïlandais conduite par Supachai Somcharoen, vice-président du Sénat thaïlandais, en visite de travail dans la ville.

A l'heure actuelle, les deux pays coopèrent étroitement dans les relations bilatérales, se coordonnent dans les forums multilatéraux pour atteindre les objectifs de chaque pays et s'associent pour édifier une communauté de l'ASEAN durable et prospère, a-t-il estimé.



Vo Van Hoan a remercié l'État et le peuple thaïlandais, en particulier les entreprises et les Thaïlandais vivant à Ho Chi Minh-Ville pour leur soutien enthousiaste et actif pour la prévention et la lutte contre le COVID-19 à Ho Chi Minh-Ville ces derniers temps.



Le vice-président du Sénat thaïlandais Supachai Somcharoen a déclaré que la Thaïlande et le Vietnam entretenaient les relations traditionnelles de longue date. Actuellement, les deux pays promeuvent leurs bonnes relations de coopération dans les domaines de la politique, de l'économie, de la sécurité...

Il a félicité les premières réalisations de la mégapole du Sud en matière de transformation numérique et de construction de villes intelligentes. Il a déclaré que Ho Chi Minh-Ville partageait de nombreuses similitudes avec la capitale thaïlandaise Bangkok, tout en souhaitant avoir de nombreuses opportunités d'échanger, d'apprendre et de promouvoir davantage les relations de coopération avec la ville vietnamienne.

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé et partagé des informations sur la gestion urbaine, la politique fiscale, le système éducatif, la construction et le développement des villes intelligentes. - VNA