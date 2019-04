Bangkok, 26 avril (VNA) - La Thaïlande, le Laos et la Chine ont signé un protocole d’accord de coopération dans le développement d’une ligne ferroviaire reliant la province thaïlandaise de Nong Khai à la capitale de Vientiane du Laos.

Lors de la cérémonie de signature. Photo: Bangkok Post

L’accord a été signé le 25 avril par le ministre thaïlandais des Transports, Arkhom Termpittayapaisith, le ministre lao des Travaux publics et des Transports, Bounchanh Sinthavong, et le vice-directeur de la Commission chinoise du développement national et de la réforme (NDRC), Hu Zucai.

La cérémonie de signature a eu lieu à Pékin, en Chine, en marge du 2e Forum « la Route et la Ceinture » pour la coopération internationale, qui est organisé du 25 au 27 avril.

La voie ferrée entre les deux sites aura une largeur standard de 1,44 mètre. Une autre voie ferrée d’une largueur d’un mètre sera également construite sur le côté thaïlandais, près du pont d’amitié Thaïlande – Laos, et reliera les lignes ferroviaires à double voies à la gare de Na Tha, dans le district de Nong Khai.

Selon M. Arkhom, la Thaïlande et le Laos assumeront chacun la moitié du coût de construction du pont ferroviaire, qui devrait être achevé d’ici à la fin de la deuxième phase du projet de train à grande vitesse sino-thaïlandais reliant les provinces de Nakhon Ratchasima et de Nong Khai en 2023.

Le réseau ferroviaire à grande vitesse entre Nakhon Ratchasima et Nong Khai, qui s'étend sur 355 kilomètres, sera réalisé par la Thaïlande en termes de conception et la Chine offrira une assistance technique pendant la construction. -VNA