La gare de Nong Khai. Photo: Internet

Bangkok (VNA) - La Thaïlande et le Laos ont signé un accord en vue de moderniser une route et de prolonger un chemin de fer reliant les deux pays afin de favoriser la coopération économique transfrontalière.

Selon l'Agence de coopération pour le développement économique des pays voisins de Thaïlande (NEDA), l’accord a été signé à Vientiane le week-end dernier.

L’un des projets concerne l’amélioration de la route reliant le poste-frontière de Phudu dans la province thaïlandaise d’Uttaradit avec la capitale laotienne Vientiane. La construction de cette route nécessite un investissement de 1,8 milliard de bahts, soit environ 60 millions de dollars.

La NEDA a déclaré que ces projets rendraient le transport de marchandises et de passagers plus rapide et plus sûr le long du Corridor économique Chiang Mai-Vientiane.-VNA