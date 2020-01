Bangkok, 4 janvier (VNA) - La Thaïlande et le Bangladesh entameront des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange (ALE) lors de leur 5e réunion du Comité mixte du commerce, la semaine prochaine.

La porte-parole adjointe du gouvernement thaïlandais, Rachada Dhanadirek. Photo : The Nation

Les deux pays entameront des négociations pour réduire les barrières commerciales lors de la réunion tenue les 8 et 9 janvier à Bangkok, a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement, Rachada Dhanadirek, peu après l'approbation par le cabinet thaïlandais de la proposition du ministère du Commerce d'accueillir la 5e réunion du Comité mixte du commerce.



Les deux pays ont déjà mené une étude de faisabilité conjointe sur l'ALE, a ajouté Rachada Dhanadirek.



Si les deux parties sont en mesure de conclure un ALE, cela bénéficiera grandement au commerce et aux investissements de la Thaïlande car le Bangladesh est l'un des 57 pays membres de l'Organisation de coopération islamique (OCI). Le Bangladesh est le troisième partenaire commercial de la Thaïlande en Asie du Sud, derrière l'Inde et le Pakistan.



Le cabinet thaïlandais a également approuvé la proposition du ministère du Commerce de signer un ALE avec la Turquie cette année, a déclaré Rachada Dhanadirek.



La Thaïlande cherche à améliorer les ALE dans le cadre de l'ASEAN en 2020, dans le but d'étendre les réductions tarifaires pour couvrir davantage de produits, en particulier les articles sensibles.



L'ASEAN a des ALE avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, l'Inde, le Japon, la République de Corée et Hong Kong (Chine). Ce bloc est en train de négocier le Partenariat économique régional global (RCEP) avec ses partenaires.



Sur une base bilatérale, la Thaïlande a conclu 12 ALE, avec 17 partenaires commerciaux.



Au cours des 10 premiers mois de l'année dernière, la valeur commerciale de la Thaïlande avec les 17 partenaires ayant l'ALE s'est élevée à 241 milliards de dollars, avec des exportations d'une valeur de 118 milliards de dollars et des importations 123 milliards de dollars.



Les partenaires commerciaux qui ont généré la valeur commerciale la plus élevée pour la Thaïlande étaient l'ASEAN (90,7 milliards de dollars), la Chine (65,2 milliards de dollars), le Japon (47,7 milliards de dollars), l'Australie (12,2 milliards de dollars) et la République de Corée (11,3 milliards de dollars). - VNA