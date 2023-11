Bangkok, 28 novembre (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a rencontré le 27 novembre son homologue malaisien Anwar Ibrahim au bureau des douanes du nouveau poste frontière de Sadao, dans la province thaïlandaise de Songkhla.

Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin rencontre son homologue malaisien Anwar Ibrahim au bureau des douanes du nouveau poste frontière de Sadao, dans la province thaïlandaise de Songkhla. Photo : mfa.go.th

Au cours de la réunion, les deux Premiers ministres ont convenu de faciliter le commerce frontalier bilatéral et le tourisme via le point de contrôle.Selon le gouvernement thaïlandais, les deux parties ont convenu d'accélérer leur accès routier au nouveau point de contrôle de Sadao, du côté thaïlandais de la frontière, afin d'accroître le commerce et les déplacements transfrontaliers, car l'ancien point de contrôle de Sadao est plus petit et ne peut pas être agrandi.Du côté malaisien, le nouveau point de contrôle de Sadao sera relié par la route au point de contrôle de Bukit Kayu Hitam, dans l'État de Kedah en Malaisie. Les deux parties ont également convenu de former des groupes de travail conjoints pour coordonner le commerce frontalier, le tourisme, ainsi que les affaires agricoles et de sécurité.Srettha Thavisin a demandé à la Malaisie d'organiser une réunion de la Commission commerciale conjointe pour que ses ministres du Commerce discutent des solutions aux obstacles commerciaux bilatéraux.Il a également demandé au gouvernement malaisien d'élaborer rapidement un protocole d'accord sur le transport transfrontalier de marchandises afin de faciliter le fonctionnement du nouveau point de contrôle de Sadao.En matière de sécurité, les deux parties conviennent de coordonner leurs efforts pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages le long de leur frontière. Les premiers ministres thaïlandais et malais ont également promis d'accélérer leurs tronçons du deuxième pont Sungai Kolok qui relie le district Sungai Kolok de Narathiwat et la ville malaisienne de Rantau Panjang.Après leur rencontre, le Premier ministre thaïlandais a déclaré qu'il avait l'intention de promouvoir le commerce frontalier avec la Malaisie et espérait que les routes thaïlandaises et malaisiennes menant au nouveau point de contrôle frontalier de Sadao seraient achevées en 2025.- VNA