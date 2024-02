Bangkok, 15 février (VNA) – Le ministère thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives a demandé l'approbation du prochain budget budgétaire de 411 milliards de THB (11,4 milliards de dollars), plus de trois fois supérieur au budget précédent, visant à tripler les revenus des agriculteurs dans les quatre prochaines années.



Chantanon Wannakejohn, secrétaire générale du Bureau de l'économie agricole, a déclaré le 14 février que le ministère cherchait ce montant pour ses plans à court, moyen et long terme visant à augmenter les revenus des agriculteurs, car ils constituent le plus grand groupe de travailleurs du pays.



Selon Chantanon Wannakejohn, le plan à court terme nécessitera 81,6 milliards de THB, qui seront utilisés pour promouvoir les activités agrotouristiques, trouver de nouveaux marchés, résoudre les problèmes de pêche, résoudre les problèmes de dette et lutter contre la pollution par les brumes.



Il sera également utilisé pour mettre en place des plans répondant à la crise environnementale, promouvoir la neutralité carbone et freiner la contrebande de viande, a-t-il ajouté.



Chantanon Wannakejohn a déclaré qu'un montant supplémentaire de 1,4 milliard de THB sera nécessaire pour le plan à moyen terme, conçu pour introduire des technologies agricoles avancées, telles que les systèmes agricoles de précision.



Pour gérer les discussions sur les accords de libre-échange avec les partenaires internationaux, soutenir de nouvelles plantations agricoles respectueuses de l'environnement et économiquement et aider à la transformation des récoltes, 26,5 milliards de THB supplémentaires seront nécessaires, a-t-il noté.



Un budget de 301,9 milliards de THB sera nécessaire pour que le plan à long terme soit alloué à l'amélioration de la gestion de l'eau et de la production agricole et à l'amélioration des titres fonciers des agriculteurs.



Chantanon Wannakejohn a déclaré que le budget fiscal de cette année, de 120,6 milliards de THB, sera annoncé dans la Gazette royale d'ici avril, tandis que le budget fiscal pour 2025 sera transmis au Bureau du budget et au cabinet pour examen. - VNA

