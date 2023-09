Bangkok, 19 septembre (VNA) - La Thaïlande a accueilli 19 millions de touristes étrangers entre janvier et le 17 septembre, générant 795 milliards de THB (22,26 milliards de dollars) de revenus.



Le ministère du Tourisme et des Sports du pays a déclaré dans un communiqué du 19 septembre que la situation du tourisme local montre des signes d'amélioration.



Les arrivées devraient s'accélérer alors que Le secteur commence à entrer dans la haute saison cette semaine, avec de longs week-ends dans des pays sources comme la Malaisie et le Japon.



Le nouveau gouvernement thaïlandais prévoit d'augmenter les arrivées de touristes, en supprimant les visas pour ceux en provenance de Chine et du Kazakhstan du 25 septembre à la fin février de l'année prochaine.



Le tourisme est un moteur clé de l'économie et le gouvernement envisage d'accueillir 28 millions de visiteurs étrangers cette année.



En 2019, il y a eu un record de 39,9 millions de touristes étrangers, dont 11 millions en provenance de Chine. - VNA





