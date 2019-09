A la porte frontalière à Songkhla. Photo: www.bangkokpost.com



Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais intensifie ses efforts pour lever les obstacles au commerce transfrontalier avec la Malaisie et organisera en octobre prochain une conférence visant à aider les entrepreneurs des deux pays à se rencontrer, afin de stimuler les échanges bilatéraux.

Le vice-Premier ministre et ministre du Commerce, Jurin Laksanawisit, a rencontré des représentants du secteur privé pour discuter des mesures à prendre pour éliminer les obstacles au commerce transfrontalier entre la Thaïlande et la Malaisie dans le district de Sadao, à Songkhla.

Le gouvernement et le ministère du Commerce ont attaché de l'importance à la promotion du commerce frontalier, qui joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'économie et de la vie des locaux dans l’extrême du Sud, a-t-il déclaré.

La rencontre s’est concentrée également sur des mesures à prendre pour renforcer la valeur du commerce transfrontalier entre la Thaïlande et la Malaisie. Le ministère du Commerce organiserait fin octobre ou début novembre une rencontre entre les entrepreneurs des cinq États du Nord de Malaisie et pour les hommes d'affaires et les exportateurs thaïlandais des cinq provinces frontalières du Sud de Thaïlande, a-t-il indiqué.

Le commerce bilatéral entre la Thaïlande et la Malaisie était estimée à plus de 803 milliards de bahts (plus de 26,23 milliards de dollars) l’année dernière et, pendant le premier semestre de cette année, à 387 milliards de bahts. -VNA