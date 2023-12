Bangkok, 7 décembre (VNA) – La Commission nationale thaïlandaise de la radiodiffusion et des télécommunications (NBTC) a annoncé son intention d'augmenter la connectivité Internet pour les communautés pauvres de Bangkok.

Bureau de la Commission nationale thaïlandaise de la radiodiffusion et des télécommunications. Photo : thethaiger.com

L'initiative comprend également la fourniture d'un service WiFi pour les districts du pays. Cette décision fait partie du quatrième plan d’obligation de service universel (USO) du NBTC.Conformément au projet de schéma USO 4.0, des ajustements ont été apportés à certaines définitions des projets USO pour tenir compte de dimensions supplémentaires.Selon le commissaire du NBTC, Somphop Purivigraipong, Internet pour les bidonvilles et le WiFi pour les quartiers sont des outils numériques destinés à améliorer la vie quotidienne des plus défavorisés. Le bureau du NBTC collabore avec le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine pour déterminer la définition des groupes socialement vulnérables.Somhop Purivigraipong a révélé que le NBTC devra consulter l'organisation administrative du sous-district pour évaluer la demande exacte de WiFi dans les régions du pays. En outre, des discussions pourraient être nécessaires avec les opérateurs de télécommunications concernant la facilitation du soutien aux habitants des bidonvilles et aux personnes économiquement défavorisées dans les districts du pays.Somhop Purivigraipong a également noté que l’objectif du NBTC n’est pas d’exécuter le projet uniquement grâce à son fonds USO mais d’éventuellement rechercher le soutien d’opérateurs privés, notamment pour les services mobiles et l’utilisation des données.Actuellement, les titulaires de licences de télécommunications sont tenus de payer des frais annuels d'OSU à la NBTC, calculés à 2,5 % de leurs revenus totaux.Il a déclaré que les opérateurs de télécommunications, chargés de l'exploitation des projets USO selon les normes et objectifs de la NBTC, pourraient réduire leurs frais annuels d'USO payables à la NBTC en compensant les dépenses d'investissement des frais USO.Le NBTC se prépare maintenant à mettre en œuvre le plan USO 4.0, qui devrait démarrer l’année prochaine. L'initiative devrait permettre de réduire la fracture numérique de 2024 à 2026, sur une période opérationnelle normale de trois ans pour le plan USO.- VNA