La sécheresse dans la province de Suphanburi, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - Les autorités ont demandé à 31 provinces sur le total de 77 provinces et unités administratives de la Thaïlande de se préparer à une grave sécheresse en cette année.

L’Office provincial des eaux (OPE) a averti que la sécheresse pourrait affecter 61 établissements de production d'eau couvrant 82 districts de 31 provinces dont 15 dans le Nord-Est, neuf dans le Nord, six dans le Sud et un à l'Est.

Les établissements ont commencé à creuser des puits pour exploiter l'eau souterraine comme une source alternative, selon l’OPE.

Le Département royal d'irrigation (DRI) aide à creuser 524 puits avec l’assistance de l’Armée royale thaïlandaise et du Département des ressources en eaux souterraines.

En outre, le Département de l'administration locale a découvert 232 sources d'eau salée qui peuvent être utilisées pour répondre à la demande dans les provinces heurtées par la sécheresse.

Par ailleurs, l'Institut hydro-informatique met en garde contre une grave intrusion d'eau salée dans la rivière Chao Phraya entre janvier et mars, qui affectera la production d'eau propre.

Prinya Yamasamit, chef de l’OPE, a déclaré que l’OPE et le DRI expérimentent la pression hydraulique pour créer des "chocs" de pression afin de refouler l'eau salée vers la mer.

Enfin, l’OPE a demandé la coopération des communautés locales pour réduire leur consommation d'eau à domicile - non seulement pendant la sécheresse mais aussi à long terme. -VNA