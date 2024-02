Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin. Photo: bangkokpost.com

Bangkok, 23 février (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a dévoilé le 22 février des plans visant à stimuler l'économie nationale, avec des politiques clés telles que la promotion du tourisme et le développement des véhicules électroniques.Le Premier ministre a commencé par présenter sa vision du tourisme, prévoyant une croissance considérable ces quatre prochaines années. Il a promis de transformer les provinces de second rang en destinations touristiques principales, en nommant les provinces de Nong Bua Lam Phu, Mukdahan, Ranong, Nakhon Si Thammarat et Nan.Il a également mentionné les efforts visant à promouvoir les caractéristiques du « soft power ». Le Muay Thai, par exemple, peut générer des revenus nationaux grâce à des camps d’entraînement à l’étranger et à la vente d’équipement de boxe.Le gouvernement mettra en œuvre de nombreuses politiques pour promouvoir la Thaïlande en tant que destination clé pour les voyageurs internationaux. L’entrée sans visa pour les touristes était l’une de ces politiques.Le Premier ministre a également promis d'augmenter les revenus des agriculteurs et a évoqué un plan visant à développer la Thaïlande en tant que source mondiale des produits alimentaires.Selon Srettha Thavisin, Brunei et la Malaisie souhaitent construire des usines de produits alimentaires halal dans l'extrême sud si la paix y est rétablie. Le Premier ministre a promis de développer des services à guichet unique pour l'exportation des produits agricoles.Il a déclaré que l'aviation était un domaine clé pour stimuler l'économie nationale. Le gouvernement améliorera les processus d'immigration et les installations de jets privés.L'industrie automobile est un autre pilier du développement économique. Le gouvernement créera des chaînes d'approvisionnement pour la production de véhicules électriques, afin de faire de la Thaïlande un centre de production et s'efforcera d'attirer les constructeurs pour qu'ils construisent des usines, a déclaré le Premier ministre.Il a partagé sa vision selon laquelle la Thaïlande deviendrait un centre d'opérations technologiques et numériques, affirmant que le gouvernement adopterait des lois relatives aux actifs numériques et développerait un marché pour les crédits carbone. - VNA