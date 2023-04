La Thaïlande demande des mesures pour faire baisser les tarifs aériens. Photo: bangkokpost.com

Bangkok, 9 avril (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a ordonné au ministère des Transports de mettre en œuvre un plan en cinq points pour lutter contre la flambée des prix des billets d'avion à court et à long terme.Le vice-ministre des Transports, Atirat Ratanasate, a déclaré que le ministère avait informé le Premier ministre des mesures prises et de celles en cours pour faire face aux augmentations substantielles, qui sont dues à la forte hausse la demande après la pandémie de COVID-19.L'Autorité de l'aviation civile de Thaïlande (CAAT) a examiné les causes et les facteurs et a élaboré son plan en cinq points pour traiter ce problème qui frustre les passagers et affecte le secteur du tourisme.Les mesures comprennent l'augmentation de la capacité d'assistance en escale, l'assouplissement des règles afin de créer de la flexibilité pour les compagnies aériennes et l'examen d'un programme de subventions.Selon la CAAT, la capacité limitée d'assistance en escale oblige les compagnies aériennes à limiter les vols, de sorte qu'un plus grand nombre d'opérateurs d'assistance en escale devraient être autorisés. Des incitations devraient être introduites pour encourager les compagnies aériennes à restituer leurs créneaux horaires dès que possible si elles ne peuvent pas exploiter les vols afin que les créneaux puissent être réattribués.Les compagnies aériennes opèrent avec un nombre limité d'avions, de sorte que les règles pourraient être assouplies pour leur permettre de se procurer plus d'avions afin de résoudre leur problème de capacité en sièges, a déclaré l'autorité.La CAAT suggère aussi d'accorder plus de flexibilité aux compagnies aériennes concernant les travaux de maintenance effectués dans d'autres pays. Lorsque les avions sont desservisla capacité de vol des compagnies aériennes est réduite. Comme mesure à long terme, les lois devraient être améliorées pour promouvoir l'investissement dans les centres de maintenance au bénéfice des activités aériennes croissantes du pays. Une mesure à court terme consisterait à permettre aux compagnies aériennes enregistrées en Thaïlande d'êtredesservies dans une installation gérée par Thai Airways International.Les billets d'avion sur certaines liaisons sont chers en raison de la faible demande ou du fait que le service est fourni par un seul opérateur. Plus les tarifs aériens sont élevés, plus la demande est faible. Le gouvernement devrait envisager une politique de subventions pour les compagnies aériennes opérant des vols vers des destinations moins populaires. Cette mesure stimulerait la demande et rendrait ces aéroports plus attractifs pour les investisseurs, selon l'agence.- VNA