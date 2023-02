Bangkok (VNA) – La Thaïlande devrait commencer la construction d'une ville aéronautique d'une valeur de 290 milliards de THB (8,8 milliards de dollars) dans la région orientale au début de cette année, selon une source officielle.

Panorama de l'aéroport U-Tapao. Photo: Pattaya Mail

Le plan d'investissement devrait transformer l'aéroport U-Tapao en un nouvel aéroport international relié à un terminal économique, l'aéroport Don Muang et le principal aéroport Suvarnabhumi du pays.Le projet public-privé, nommé "Eastern Aviation City", couvrira 1.040 ha et vise à attirer les touristes. Il comprendra également une zone de libre-échange pour le fret, un centre de formation aéronautique et des installations de maintenance, de réparation et de révision des aéronefs.Le projet générera 15.600 emplois supplémentaires au cours des cinq premières années et stimulera la croissance de l'industrie aéronautique thaïlandaise, a déclaré Tipanan Sirichana, porte-parole adjoint du gouvernement, dans un communiqué.- VNA