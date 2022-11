Photo: Internet

Bangkok (VNA) – La Thaïlande s'attend à 200 milliards de bahts (plus de 5 milliards de dollars) des exportations de fruits en 2023, selon le Département de l’agriculture de Thaïlande.

Le directeur général du Département de l’agriculture de Thaïlande, Raphiphat Chantarasriwong, a déclaré le 3 novembre que la Chine restait le plus grand marché de la Thaïlande, occupant 84,75 % des exportations thaïlandaises de ces produis. Les autres marchés importants sont la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, la République de Corée et les États-Unis.

L'année prochaine, la Chine importera jusqu'à 2,39 millions de tonnes de fruits d'une valeur de 159 milliards de bahts, tandis que les exportations nationales de fruits devraient atteindre 200 milliards de bahts, a-t-il estimé.

La Thaïlande projette à exporter palmier dattier, fruit de la passion et salak vers la Chine ; coque de noix de coco en Arabie Saoudite ; litchi, longane, ramboutan, fruit du dragon et pomelo aux États-Unis ; mangue, mangoustan et pomelo au Japon ; litchi, longane et ananas en Australie, a ajouté Raphiphat Chantarasriwong.

En 2022, les exportations thaïlandaises de fruits devrait atteindre 2,82 millions de tonnes pour 1,8 milliard de bahts. -VNA