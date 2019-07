Des membres du nouveau cabinet thaïlandais. Photo : epa.eu



Bangkok (VNA) – Le ministère thaïlandais du Commerce a conçu un plan afin de promouvoir les exportations nationales au deuxième semestre 2019, lequel sera soumis au vice-Premier ministre et ministre du Commerce, Jurin Laksanawisit.



Le 18 juillet, le Département de promotion du commerce international (DITP, organe relevant du ministère thaïlandais du Commerce) a annoncé qu’il visait une croissance de 3% des exportations nationales cette année.



Fin juillet, le vice-Premier ministre et ministre du Commerce, Jurin Laksanawisit, présidera une réunion avec des exportateurs spécialisés dans divers secteurs clés tels que produits agricoles, denrées alimentaires, automobile, composants électroniques, joaillerie. Objectif : discuter et parvenir à un plan pour promouvoir les exportations au deuxième semestre 2019, avec l’accent mis sur la Chine, l’Inde, l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et d’autres marchés potentiels tels que le Japon, les Etats-Unis et l’Union européenne.



Le 16 juillet, le nouveau gouvernement thaïlandais avait prêté serment. L’une de ses priorités est de promouvoir le commerce. -VNA