Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Tous les pays doivent travailler ensemble pour maintenir la stabilité de manière durable et renforcer la stabilité dans la région Indo-Pacifique en observant le droit international, améliorant la confiance mutuelle et promouvant une coopération plus étroite.

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre et ministre thaïlandais de la Défense, Prayut Chan-o-cha lors de la Conférence des chefs d'état-major des armées des nations du Pacifique (CHOD 2019) coorganisée le 27 août à Bangkok par les armées américaine et thaïlandaise, selon l'agence de presse nationale thaïlandaise (NNT).

Selon le général Prayut, l'ASEAN est devenue une plate-forme stratégique importante pour le commerce et la sécurité. L'ASEAN reconnaît que l'importance de la région Indo-Pacifique et la vision "Indo-Pacifique" de l'ASEAN ouvriraient la voie au renforcement des liens et de la coopération, tout en aidant les dirigeants régionaux à travailler ensemble dans quatre domaines: la coopération maritime, la connectivité, l'Agenda des Nations Unies pour le développement durable (ODD) et la coopération économique.

Le général Prayut a affirmé que la Thaïlande appuie le dialogue et les négociations sur la scène internationale ainsi que les mécanismes visant à promouvoir la coopération entre les différentes nations. Outre la stabilité, le Premier ministre a déclaré que la durabilité devait être établie dans d'autres zones conformément au concept de "durabilité des choses". Tous les pays doivent prendre en compte le concept lorsqu'ils prennent des décisions. La jeune génération devrait également adopter le concept afin de ne pas être affectée par les changements de l'environnement mondial à long terme. -VNA