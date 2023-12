Bangkok, 6 décembre (VNA) – La Thaïlande a annoncé un nouveau programme de remboursement d'impôts pour stimuler les dépenses intérieures et encourager l'utilisation de factures électroniques.

(Photo: bangkokpost.com)

Pornchai Thiraveja, porte-parole du ministère des Finances et chef du Bureau de la politique fiscale, a déclaré que le programme « Easy E-Receipt » permet aux particuliers de demander une déduction fiscale allant jusqu'à 50.000 bahts (1.400 dollars) pour les achats effectués auprès d'entreprises utilisant le système d'impôt électronique du 1er janvier au 15 février de l'année prochaine.



Cependant, la remise exclut les dépenses liées aux boissons alcoolisées, au tabac, aux véhicules et à certains services publics et services tels que les téléphones portables, les services Internet et l'assurance non-vie, a noté Pornchai Thiraveja.



Selon le responsable, ce programme, qui fait partie des mesures de relance économique du gouvernement, vise à stimuler l'économie et à persuader les entreprises d'adopter le système d'impôt électronique. Les informations commerciales sur l’émission de factures et de reçus électroniques sont disponibles sur le site Web du ministère des Finances.



La politique de remboursement d'impôts fait partie des mesures de relance économique annoncées par le gouvernement thaïlandais au début du mois dernier. Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a affirmé que le gouvernement avait collecté des informations pour élaborer des politiques répondant aux besoins de la population.



Étant donné que la politique de remboursement d’impôts entrera en vigueur début 2024, on craint que les consommateurs retardent leurs dépenses pendant la période des achats de fin d’année et attendent l’année prochaine pour obtenir le remboursement.- VNA