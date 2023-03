Des gens font la queue pour se faire vacciner contre le COVID-19 à Bangkok, en Thaïlande. Photo d'illustration : Xinhua/VNA



Bangkok (VNA) - La Thaïlande a dépensé un total de 444 milliards de bahts (12,8 milliards de dollars) pour la santé publique au cours des trois années de la pandémie de COVID-19, pour mettre en œuvre des mesures de contrôle de la maladie et de vaccination, a indiqué le ministère de la Santé.

Le ministère thaïlandais de la Santé a précisé que le coût des tests et du traitement des personnes atteintes de COVID-19 représentait 260 milliards de bahts, soit plus de la moitié des dépenses totales tandis que le coût de l'achat et de la distribution des vaccins était estimé à 78 milliards de bahts. Selon le rapport du ministère de la Santé, le gouvernement thaïlandais a dépensé 57,5 milliards de bahts pour soutenir les personnes touchées et mobiliser le personnel médical pendant les trois années de la pandémie.

La Thaïlande a également emprunté 1.500 milliards de bahts pour stimuler l'économie et couvrir une partie les dépenses pour les services de santé publique d'urgence.

Pour rappel, la Thaïlande était le premier pays en dehors de la Chine à signaler un cas de COVID-19. Le pays a réussi à empêcher le virus de se propager dans les premiers périodes avec le blocus à l'échelle nationale et la fermeture des frontières, avant une vague d'infections par les variants Delta et Omicron.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, au 25 février, la Thaïlande comptait 4,7 millions de cas de COVID-19, dont 33.911 décès. -VNA