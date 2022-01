Les gens font la queue pour une soupe de nouilles dans un magasin de Silom qui affiche des prix plus élevés. (Photo : www.bangkokpost.com)

Thaïlande : 45 millions de dollars consacrés à des programmes de réduction du coût de la vie

Bangkok (VNA) - Le Cabinet thaïlandais a récemment approuvé l'allocation de 1,48 milliard baths (environ 45 millions de dollars) du Budget central pour financer des programmes proposés par le ministère du Commerce pour réduire le coût de la vie sur une période de trois mois, a rapporté le Bangkok Post.

Selon le porte-parole du gouvernement, Thanakorn Wangboonkongchana, le ministère du Commerce prévoit d'organiser une campagne de réduction dans 3.000 points de distribution, avec des programmes à bas prix Thong Fah (drapeau bleu) pour distribuer des produits essentiels aux communautés du pays.

Il y aurait au moins 50 unités de distribution à Bangkok et dans les provinces voisines.

Il a ajouté que les articles à prix réduit incluraient les produits agricoles, le poulet, les œufs et d'autres produits essentiels provenant de fournisseurs de détail et en gros. Ces produits seront disponibles dans les centres communautaires, les dépanneurs, les marchés de produits frais, les grands magasins locaux, les marchés, les stations-service et les épiceries mobiles, a-t-il précisé.

Thanakorn Wangboonkongchana a déclaré que le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha avait ordonné au ministère du Commerce d'informer le cabinet chaque semaine des mesures visant à réduire les prix.

Le gouvernement thaïlandais a également demandé la coopération des fabricants pour stabiliser les prix de détail aussi longtemps que possible afin d'atténuer la hausse du coût de la vie, a-t-il conclu. -VNA