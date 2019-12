Le 2e pont d’amitié Myanmar – Thaïlande relie Myawaddy à Mae Sot. Photo : bangkokpost

Bangkok (VNA) - Le cabinet du gouvernement thaïlandais a approuvé un prêt à faible taux d'intérêt de 777 millions de bahts (plus de 25,76 millions de dollars) dans le cadre d'un contrat de 30 ans avec le Myanmar pour le développement des infrastructures à Myawaddy.

La porte-parole adjointe du gouvernement, Rachada Thanadirek, a déclaré que la réunion du cabinet tenue mardi avait approuvé une proposition de l'Agence de coopération pour le développement économique des pays voisins (NEDA) sur l’octroi d’une aide financière au Myanmar pour financer la troisième phase du projet de développement de la sous-région du Grand Mékong pour la ville de Myawaddy.

Selon la proposition, un prêt sur 30 ans de 777 millions de bahts avec un taux d'intérêt de 1,5% sera accordé au Myanmar, avec un délai de grâce de 10 ans, a-t-elle déclaré.

Les conditions de prêt exigent que les biens et services thaïlandais représentent au moins 50% de la valeur du contrat. Les constructeurs et les conseillers du projet doivent être de nationalité thaïlandaise et les lois thaïlandaises seront appliquées dans le contrat de prêt.

La ville de Myawaddy joue un rôle important dans le développement économique du Myanmar et de la Thaïlande car c'est une zone commerciale frontalière importante entre le Myanmar et la Thaïlande à travers le district de Mae Sot de la province thaïlandaise de Tak. Le volume des échanges commerciaux transfrontaliers via Myawaddy - Mae Sot est d'environ 70 milliards de bahts par an et augmente, a déclaré Mme Rachada.-VNA