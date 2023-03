Photo d'illustration : AFP/VNA

Bangkok, 23 mars (VNA) – Le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Traisuree Taisaranakul, a déclaré le 22 mars que le pays avait enregistré 5,57 millions d'arrivées de touristes étrangers du début de cette année au 18 mars.Selon les analystes, le secteur touristique vital et en reprise rapide continue de soutenir l'économie du pays tandis que les exportations s'affaiblissent à mesure que la demande mondiale ralentit.Le ministre des Finances, Arkhom Termpittayapaisith, a fait écho à ce point de vue, affirmant que l'économie thaïlandaise devrait croître de 3 à 4 % cette année. Les politiques monétaire et budgétaire doivent travailler ensemble pour assurer la croissance et la stabilité, a-t-il déclaré.S'exprimant lors d'un séminaire d'affaires le même jour, le ministre a déclaré que le nombre d'arrivées de touristes étrangers pourrait atteindre 27 millions cette année, contre 11,15 millions en 2022.Alors que l'inflation diminue au niveau national, il n'est pas nécessaire que la politique monétaire et les taux d'intérêt en Thaïlande suivent les mouvements américains, a-t-il ajouté.Selon le ministère thaïlandais du Commerce, l'inflation des prix à la consommation en février est tombée à 3,8 % par an, contre 5,1 % le mois précédent.La Banque de Thaïlande devrait relever son taux directeur d'un modeste quart de point à 1,75 %, lors de sa prochaine réunion le 29 mars.Arkhom Termpittayapaisith a réitéré que les problèmes du secteur bancaire mondial n'avaient eu aucun impact sur la Thaïlande.La position budgétaire du pays était stable car sa dette publique à 61,26% du produit intérieur brut (PIB) en février n'était pas très élevée, et la dette extérieure était également faible, a-t-il déclaré.Alors que le pays se prépare pour les élections du 14 mai, les dépenses publiques devraient se poursuivre comme d'habitude, mais il pourrait y avoir un impact sur les nouveaux projets d'investissement avant la formation d'un nouveau gouvernement, a-t-il déclaré. – VNA