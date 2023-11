Photo d'illustration : Reuters

Hanoï, 24 novembre (VNA) – La Thaïlande accélère le développement des villes intelligentes, dans le but d'améliorer les capacités numériques du pays et la qualité de vie des communautés urbaines vers un avenir durable, a déclaré le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre du Commerce, Phumtham Wechayachai.Dans son discours d'ouverture à la Thailand Smart City Expo 2023, Phumtham Wechayachai a déclaré que cette décision faisait partie de l'agenda national, ajoutant que le gouvernement exploitait stratégiquement la technologie pour le développement de villes intelligentes, en mettant l'accent sur la croissance économique durable, le développement urbain résilient, et l'adaptabilité au changement.Selon l'organisateur de l'exposition, l'Agence de promotion de l'économie numérique (DEPA), l'exposition offre l'occasion aux administrateurs municipaux et aux chefs de projet des secteurs public et privé d'en apprendre davantage sur les technologies innovantes, ainsi qu'aux entreprises et distributeurs technologiques de rencontrer clients.En juillet de cette année, la Thaïlande a approuvé 36 villes dans 25 provinces comme villes intelligentes, avec l'intention de cibler davantage de villes, le gouvernement ayant constamment encouragé le développement urbain à travers des politiques adaptées alignées sur la croissance régionale, selon la DEPA.Le ministère thaïlandais des Affaires économiques et sociales a récemment annoncé son soutien au développement de «villes intelligentes» dans les provinces thaïlandaises en proposant une réduction de 50 % de l'impôt sur les sociétés pendant trois ans.- VNA