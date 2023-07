Hanoï, 2 juillet (VNA) - De nombreuses entreprises nationales renouvellent leurs méthodes commerciales pour rattraper la tendance à la consommation verte.

Photo : VNA

Au cours des dernières années, de nombreux modèles de consommation verte ont gagné en popularité dans la communauté, comme l'utilisation de feuilles de bananier pour emballer les fruits et légumes, l'utilisation de bouteilles d'eau en verre, de pailles en bambou ou en papier, le remplacement des gobelets en plastique par des gobelets en papier et l'utilisation de sacs en tissu au lieu de sacs en plastique.Dang Thuy Ha a conseillé aux fabricants de faire réaliser l'efficacité de leurs plans d'action de réduction des émissions par des experts dans et hors du pays, de remplacer et de réduire les plastiques dans les emballages et de s'engager à utiliser une énergie durable et respectueuse de l'environnement.En même temps, ils devraient développer des technologies pour collecter des données sur les niveaux d'émissions, appliquer les capteurs, l'IA et les technologies d'automatisation pour améliorer les chaînes d'approvisionnement et réduire le gaspillage d'eau, d'énergie et de matériaux.Le Dr Vo Tri Thanh, directeur de l'Institut pour la stratégie de marque et de compétitivité, a déclaré que les tendances du développement vert et durable ont été discutées plus que jamais.Cependant, il a également admis que presque les petites et moyennes entreprises manquent de capital pour la production verte.- VNA