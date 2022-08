Trajectoire de la tempête tropicale Ma-on. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Centre National de Prévision Hydrométéorologique, dans les 24 prochaines heures, la tempête tropicale Ma-on devrait se déplacer vers le Nord-Ouest, à 15-20 km/h. À 01h00 le 24 août, l’épicentre de la tempête se trouverait dans la région Nord-Ouest de l'île de Luzon (Philippines).



A 01h00 le 25 août, l’épicentre de la tempête se situerait à environ 240 km au Sud-Est de Hong Kong (Chine). A 01h00 le 26 août, il se trouverait sur le continent, dans la province du Guangdong (Chine).



Le bureau permanent du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles a demandé aux villes et provinces côtières de Quang Ninh (Nord) à Quang Ngai (Centre) de suivre de près les informations pour préparer des plans de production adaptés, assurer la sécurité des personnes et des biens.-VNA