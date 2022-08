Hanoi (VNA) – La tempête Maon, la troisième à entrer dans la Mer Orientale cette année, s’est affaiblie davantage vendredi matin 26 août en dépression tropicale dans la région montagneuse du Nord.

Carte de situation de la tempête Maon dans l’après-midi du 25 août. Photo : VNA

A 1h du matin, la vélocité du centre au centre de la zone dépressionnaire était inférieure à 39 km/h. Au cours des 12 prochaines heures, elle continuera de se déplacer vers l’ouest et se dissipera progressivement.Il existe un risque élevé d’inondations soudaines et de glissements de terrain dans les provinces montagneuses et d’inondations dans les zones basses telles que Quang Ninh, Thai Nguyen, Lang Son et Bac Giang.Dans la capitale Hanoi, des pluies torrentielles se sont abattues jeudi matin 25 août, provoquant des problèmes aux heures de pointe et la chute d’arbres. D’autres intempéries sont attendues dans les prochains joursDe fortes pluies devraient se poursuivre dans la région du Nord et certaines parties des régions du Centre et du Sud au cours de la journée. – VNA