Innondations aux Philippines après la tempête tropicale Ma-On. Photo : AFP/VNA

Hanoï, 25 août (VNA) - La tempête tropicale Ma-On a fait au moins trois morts et quatre blessés aux Philippines, a rapporté l'agence de gestion des catastrophes du pays le 25 août.La tempête, avec des vents soutenus de 110 km/h, a touché terre dans le nord-est des Philippines le 23 août.Il a apporté de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, affectant près de 50.000 personnes dans 400 villages, endommageant de nombreuses maisons et coupant les systèmes de communication et d'électricité.Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos a annoncé la fermeture des bureaux gouvernementaux et des écoles publiques dans la région de la capitale et les provinces adjacentes les 23 et 24 août.Situées dans la "ceinture de feu" du Pacifique, les Philippines sont battues par environ 20 typhons et tempêtes tropicales chaque année.Ma-On est le sixième typhon qui a frappé ce pays d'Asie du Sud-Est cette année. En avril, le typhon Megi a provoqué de graves inondations et des glissements de terrain dans les provinces côtières, tuant 224 personnes et faisant 147 disparus.- VNA