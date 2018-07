De nombreuses régions ont été submergées par les eaux. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Selon le dernier bilan, les pluies torrentielles et les inondations qui ont suivi la récente tempête Son Tinh ont fait déjà 12 morts et 10 personnes portées disparues et 14 blessés dans de nombreuses localités du Nord et de la partie septentrionale du Centre du pays.

Au 21 juillet, les pluies torrentielles et les crues ont fait 10 morts, 8 portés disparus à Yen Bai et 2 morts et 2 portés disparus à Thanh Hoa.

Par ailleurs, elles ont détruit 123 maisons et en ont inondées 4.053 autres dans les provinces de Yen Bai, Hoa Binh, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Son La, Lao Cai, sans compter 1.101 foyers dans les provinces de Son La, Yen Bai, Hoa Binh, Quang Ninh, Thanh Hoa qui ont dû être évacués.

Près de 16.900 têtes de bétail et volailles ont été noyées et 3.969 ha d’aquaculture dans les localités de Son La, Lao Cai, Thanh Hoa et Nghe An ont été endommagées. Les pluies et crues ont également détruit 12.151 ha de cultures maraîchères.

Dans la province montagneuse septentrionale de Yen Bai, à 9h le 21 juillet, le bilan était de 10 morts, 8 disparus et 11 blessés dans les districts de Van Chan, Mu Cang Chai, Tran Yen et Van Yen. Plus de 3.877 habitations ont été endommagées sans compter 691 foyers évacués.

Par ailleurs, 1.915 ha de rizières et de cultures maraîchères ont été inondées, 1.236 têtes de bétail et volailles ont été noyées, 260 ha d’aquaculture endommagées et de nombreuses routes paralysées. Les pertes matérielles sont estimées à environ 200 milliards de dôngs (près de 9 millions de dollars).

Pour venir en aide aux populations sinistrées dans la province montagneuse de Yen Bai, le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam a débloqué le 20 juillet une aide d'urgence de 216 millions de dôngs. Elle s'est coordonnée avec la Croix-Rouge de la province de Yen Bai pour apporter immédiatement des produits de première nécessité aux sinistrés.

Selon le rapport du Comité de résilience aux catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage du ministère du Transport et des Communications, jusqu’à 14h le 20 juillet, la circulation est revenue à la normale sur les Nationales touchées par la tempête. Cependant, certaines routes provinciales et communales dans les provinces de Lao Cai, Yen Bai, Hoa Binh et Thanh Hoa sont encore bloquées ou isolées.

La tempête Son Tinh, la troisième au Vietnam depuis le début de l'année, a dévasté les provinces de Thai Binh à Quang Binh du 17 au 19 juillet. Les niveaux des rivières Rouge, Thai Binh et Hoang Long ont fortement monté, ainsi que d'autres rivières allant de Thanh Hoa à Quang Binh, causant des inondations généralisées.

Selon les prévisions météorologiques, les pluies diluviennes se poursuivront encore quelques jours à venir dans les provinces du Nord et de la partie Nord du Centre, ce qui pourrait conduire à des crues, des glissements de terrains et des inondations.

Face à cette situation, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a publié un télégramme officiel demandant aux ministères, organes concernés, et localités des régions montagneuses du Nord et de la partie Nord du Centre de conjuguer leurs efforts pour remédier aux conséquences et se préparer à l’évolution complexe des pluies et crues.

Il a demandé aux localités de prendre toutes les mesures nécessaires pour les activités de recherche et de sauvetage, d’encourager les populations sinistrées, d’accorder des aliments, des produits de première nécessité et des habitations aux habitants dans les zones touchées et de rétablir les infrastructures importantes pour stabiliser la vie des populations.

Il a ordonné aux autorités des localités de suivre de près l’évolution des pluies et crues et d'appliquer immédiatement des mesures pour y faire face. Les organes compétents doivent collaborer étroitement avec les collectivités locales pour préparer les forces et moyens nécessaires pour régler rapidement les conséquences de la tempête. –VNA