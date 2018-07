Hanoï, 20 juillet (VNA) - Les pluies torrentielles et les inondations qui ont suivi la récente tempête Son Tinh ont ravagé de nombreuses localités du Nord et de la partie Nord du Centre du pays, faisant déjà cinq morts et laissant 58 personnes portées disparues ou blessées.

Selon le Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, dans la province montagneuse du Nord de Yen Bai, jusqu’à 11h30 le 20 juillet, les pluies torrentielles et les crues ont fait 3 morts, 11 disparus et 7 blessés dans les districts de Van Chan, Mu Cang Chai, Tran Yen et Van Yen.

Plus de 2.500 foyers à Yen Bai ont été touchés par de fortes pluies et des inondations, tandis que 642 maisons ont été gravement endommagées, dont 79 ont été complètement détruites.

Pendant ce temps, les autorités sont à la recherche de 35 habitants dans la commune de Chau Binh, dans le district de Quy Chau de la province centrale de Nghe An, qui sont allés dans la jungle pour récolter de jeunes bambous mais ne sont pas revenus.

La tempête Son Tinh, la troisième survenue en mer Orientale depuis le début de l'année, a directement dévasté les provinces de Thai Binh à Quang Binh du 17 au 19 juillet. Les niveaux d'eau ont augmenté dans la rivière Rouge, la rivière Thai Binh et la rivière Hoang Long, ainsi que d'autres rivières allant de Thanh Hoa à Quang Binh causant des inondations généralisées.

Au 19 juillet, la tempête a détruit 1.000 ha d’arbres industriels et fruitiers; 60ha de forêt; 15.000 tonnes de sel; et 922 hectares de fermes aquacoles; tout en endommageant cinq écoles à Nghe An.

Selon le directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique Hoang Duc Cuong, de fortes pluies continueront à couvrir les régions du Nord et de la partie Nord du Centre jusqu'au 21 juillet. A partir du 23 juillet, des pluies extrêmement fortes sont prévues dans la région du Nord-Est, principalement à Quang Ninh et Lang Son, qui s'étendront ensuite à toute la région du Nord du 24 au 27 juillet. –VNA