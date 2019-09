Un arbre abattu à Hanoï par la tempête. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La tempête Podul, la 4e dans la Mer Orientale depuis le début de l’année, a fait trois morts et quatre blessés au Vietnam, selon un bilan dressé à 15h00 le 1er septembre.

Selon le bureau permanent du Comité central de direction de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles, la tempête a également détruit et endommagé plus de 1.200 maisons, inondé 405 autres, ravagé plus de 6.700 hectares de riz et 403 hectares de cultures maraîchères. Plus de 6.300 volailles et bétails ont été tués ou emportés par l’eau.

Le bureau permanent du Comité central de direction de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles a demandé aux localités de continuer de surveiller de près la situation et les dépressions tropicales près de la Mer Orientale, de mobiliser des forces et du matériel pour aider les sinistrés à réparer leurs maisons, à rétablir leur production et à retrouver rapidement une vie normale.

Il a également insisté sur la nécessité de réparer les barrages, d’examiner les digues et de contrôler les zones à haut risque pour évacuer les gens.

Selon le Centre national des prévisions hydrométéorologiques, la tempête Podul a touché les provinces centrales de Ha Tinh et de Quang Binh aux premières heures du 30 août.

En raison de l'impact de la tempête, les provinces de Nghe An à Quang Tri ont souffert de vents violents, tandis que les localités allant de Nghe An à Thua Thien-Hue ont enregistré de fortes pluies allant de 100 à 250 mm.-VNA