Trajectoire du typhon Mulan en Mer Orientale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les localités, notamment côtières, du Nord doivent se préparer aux fortes pluies provoquées par la tempête tropicale Mulan, qui se dirige vers la région allant de la province de Quang Ninh à la ville de Hai Phong.



Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), à 7 heures du matin le 10 août, la tempête était située à 480 km à l’est-sud-est de la ville de Mong Cai, dans la province de Quang Ninh, avec une vélocité du vent de 62 à 88 km/h à son épicentre.



Mulan, la deuxième tempête entrant sur la Mer Orientale cette année, devrait se déplacer dans la direction ouest-nord-ouest à une vitesse de 15 à 20 km/h dans les prochaines 24 heures. À 7 heures du matin le 11 août, elle serait à seulement 70 km au sud de la ville de Mong Cai et à 110 km à l’est de Hai Phong.



Sous l’influence de la tempête, la partie septentrionale de la Mer Orientale, y compris l’archipel de Hoang Sa (Paracels), connaîtra des vents violents avec des vagues de 4 à 6 mètres de haut et une mer agitée.



La partie nord du golfe du Tonkin, y compris les districts insulaires de Cô Tô et Bach Long Vi, devrait connaître des vents forts à 62-74 km/h près de l’œil de la tempête et des vagues de 2 à 4 mètres de haut à partir du soir du 10 juin. Les localités côtières sont également invitées à faire attention aux marées hautes.



Du 10 août après-midi au 11 août, la région du Nord et les provinces septentrionales du Centre allant de Thanh Hoa à Nghe An devraient s’attendre à de fortes pluies entre 100 et 200 mm, certaines zones enregistrant des niveaux de pluie allant jusqu’à 250 mm.



De 7h00 le 11 août à 11h00 le 12 août, Mulan devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest, à une vitesse de 15 km/h. La tempêtre s’affaiblira en une dépression tropicale sur la région du Nord du Vietnam. – VNA