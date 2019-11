La tempête Matmo a érodé 2.000 mètres de digues maritimes dans la province de Binh Dinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La tempête Matmo a balayé plusieurs localités du Centre, faisant un disparu et 14 blessés, tous dans la province de Quang Ngai, selon un bilan dressé à 08h00 le 1er novembre.

Selon le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, cette 5e tempête dans la Mer Orientale depuis le début de l'année a également détruit plus de 2.100 maisons et en a submergé 200 autres.

Quelque 218 hectares de rizières et 5.300 hectares de cultures maraîchères ont été endommagés, tandis que plus de 72 hectares de bassins d'aquaculture ont été détruits.

À Binh Dinh, 2.000 mètres de digues maritimes ont été érodés. La tempête a en outre détruit plus de 6.800 mètres de canaux à Binh Dinh et Phu Yen.

Des glissements de terrain sont survenus dans des localités des provinces de Phu Yen, Binh Dinh, Quang Ngai et Khanh Hoa.

De nombreuses localités de Quang Ngai, Binh Dinh et Phu Yen ont connu des pannes de courant, tandis que 35 écoles de ces provinces ont été endommagées.

Le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles a demandé aux ministères, secteurs et localités concernés de continuer de régler les conséquences de la tempête, de suivre de près des évolutions des crues sur les fleuves ainsi que d’évacuer les gens des zones à haut risque de glissements de terrain. -VNA