Hanoi (VNA) – Au moins 17 personnes ont péri et 13 autres sont portées disparus dans plusieurs localités du Centre et des Hauts Plateaux du Centre dans des pluies torrentielles provoquées par la circulation de la tempête Linfa, la sixième dans la Mer Orientale cette année.

Un hélicoptère tente avec difficulté de venir en aide aux membres d’équipage du Vietship 01. Photo: VNA

Selon le Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, le dernier bilan s’élevait à six morts à Quang Tri et à trois morts chacune à Huê et à Quang Nam. Quang Binh, Quang Ngai (Centre), Gia Lai, Dak Lak, Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) déploraient chacune un mort, soit huit morts de plus que le bilan provisoire du 11 octobre.La tempête tropicale rétrogradée en dépression a débarqué le 11 octobre au matin dans les provinces de Quang Nam à Quang Ngai avec des pluies diluviennes.Le bilan pourrait s’aggraver alors que les opérations de secours sont toujours en cours pour retrouver 13 personnes toujours portées disparues, dont six à Quang Tri, quatre à Dà Nang.Le comité a demandé de mobiliser les moyens pour rechercher des personnes portées disparues et évacuer les habitants des zones menacées, fournir des abris, de la nourriture, de l’eau potable et d’autres formes d’assistance à ceux qui en ont besoin. – VNA