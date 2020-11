Bateaux de pêche dans un endroit abrité. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Goni, la 10e tempête au Vietnam, pourrait s’affaiblir le 5 novembre en dépression tropicale qui frappera les provinces du Centre de Quang Ngai à Khanh Hoa et y causera des pluies torrentielles, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

A cause de cette tempête et de la mousson du nord-est, des pluies torrentielles toucheraient plusieurs provinces du Centre avec une pluviosité allant de 100mm à 350mm, a déclaré Mai Van Khiêm, chef dudit Centre.

Vers 01h00 du 4 novembre, l’œil de la tempête était à environ 330 km au Sud-Est de l’archipel de Hoang Sa (Paracel), avec des rafales de vents atteignant 60 - 75 km par heure.

Entre 01h le 4 novembre à 01h le 5 novembre, la tempête se déplacerait à 10-15 km/h vers l'Ouest-Sud-Ouest. Vers 01h00 du 5 novembre, l’œil du typhon serait à environ 250 km à l’Est de Quang Ngai à Khanh Hoa, avec des rafales de vents atteignant 60 - 90 km par heure.

Entre 01h le 5 novembre à 01h le 6 novembre, la tempête se déplacerait de 10 m/h vers l'Ouest-Ouest-Sud, avant de s’affaiblir dans un système de basse pression tropicale qui frappera les provinces de Quang Ngai à Khanh Hoa.

Les experts ont recommandé aux bateaux de suivre de près les prévisions météorologiques sur les médias et de garder une distance de 350 à 400km de l’œil du typhon.

En octobre, le Centre du Vietnam a subi quatre tempêtes et une dépression tropicale. Les pluies, inondations, glissements de terrain générés par ces tempêtes ont fait au moins 159 morts et 71 disparus, et détruit de nombreuses ouvrages publics, des maisons, des routes… - VNA